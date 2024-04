Atp 250 Estoril 2024: Ruud domina Fucsovics, Hurkacz piega Llamas Ruiz

Vanno in archivio i quarti di finale dell’Atp 250 di Estoril, in Portogallo. Continua la difesa del titolo di Casper Ruud, che passeggia su un Marton Fucsovics provato dalla battaglia di ieri con Monfils (1-6 6-1 7-5). 6-3 5-2 il punteggio a favore della testa di serie numero 1, che va a caccia del primo titolo del 2024 e di fiducia in vista della stagione in terra battuta. In semifinale affronterà Pedro Martinez. Lo spagnolo ha battuto 6-4 6-4 la testa di serie numero 4 Richard Gasquet ed è in serie positiva di otto vittorie (successo nel Challenger di Girona). Il numero 77 Atp non ha ancora perso un set nel torneo e non perde dalle qualificazioni di Miami (3-6 6-2 6-3 con Walton). Dall’altra parte del tabellone, si salva ancora la testa di serie numero 2 Hubert Hurkacz. Il polacco continua ad avere difficoltà sulla terra portoghese, ma il servizio gli ha permesso di battere Llamas Ruiz 7-6(4) 6-4 in quasi due ore di gioco. Non ha ancora perso un set Hurkacz, ma è stato sotto di break con Choinski all’esordio ed è risalito da 0-40 due volte oggi contro lo spagnolo (sull’1-1 nel primo set e sull’1-0 nel secondo). Sarà sfida in semifinale con Cristian Garin, che sta ritrovando la fiducia persa nel 2023, uscito vincente dalla partita con il tennista di casa Nuno Borges (6-2 7-6). Una versione del portoghese nettamente inferiore alle vittorie con Musetti e Pouille.