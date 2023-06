Alcaraz: “Sono migliorato molto su erba, ma il favorito per Wimbledon resta Djokovic”

Alcaraz ha commentato in conferenza stampa il successo in finale contro De Minaur che gli ha consentito di vincere il primo titolo su erba della carriera al Queen’s: “Oggi è stata dura, era molto caldo e c’era molto vento. Dobbiamo adattare il nostro gioco al meglio delle nostre capacità. Il momento in cui ho salvato le palle break nel primo set è stato difficile per me, ma sapevo che avrei avuto le mie possibilità. Onestamente sono molto fiducioso in questo momento per Wimbledon. Ho finito la settimana giocando ad alto livello. In questo momento mi sento uno dei favoriti per vincere Wimbledon. Nella mia carriera ho giocato solo 11 partite sull’erba. Tutti i giocatori hanno problemi durante la settimana o l’anno di cui devi occuparti. Lavoreremo questa settimana prima di Wimbledon per arrivare al 100% ed evitare i problemi fisici. Non è una cosa che mi preoccupa. Ho migliorato molto il mio servizio. Cerco sempre di dominare dal lato destro. Oggi il servizio è stato per me un’arma molto utile. È qualcosa su cui ho lavorato negli ultimi mesi e sull’erba è più importante di altri scatti. Mi considero un buon giocatore sull’erba con tutte le armi che ho. Il favorito per Wimbledon resta Djokovic, viene dalla vittoria dell’anno scorso e ha vinto 7 volte lì”.