Tiro a volo, Mondiali Baku 2023: Italia ai piedi del podio nel Mixed Team del trap

Si chiudono con una prova senza medaglia per l’Italia i Mondiali di tiro a volo andati in scena a Baku, in Azerbaijan. Nel Mixed Team di fossa olimpica il duo composto da Daniele Resca e Silvana Stanco si ferma ai piedi del podio, conquistando la quarta piazza. Sesto posto, invece, per la coppia Giovanni Pellielo/Jessica Rossi. L’oro è andato ai portoghesi Joao Azvedo e Maria Ines Coelho De Barros che per conquistarlo hanno dovuto disputare uno spareggio con gli statunitensi Derrick Scott Mein e Rachel Leighanne, battuti 13-12. Il bronzo è andato alla coppia del Kazakhstan composta da Daniel Pochivaov e Mariya Dmitryenko, con 141. ai Mondiali di Baku l’Italia del ct Marco Conti ha conquistato l’argento individuale nel trap femminile con Jessica Rossi, e l’oro donne e l’argento uomini nelle prove a squadre.