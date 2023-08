Morte Davide Rebellin, estradizione in Italia per il camionista tedesco che lo ha ucciso

E’ stato estradato in Italia il camionista tedesco, Wolfgang Rieke, che ha travolto e ucciso alla guida del suo mezzo pesante l’ex campione di ciclismo azzurro Davide Rebellin, il 30 novembre scorso in una rotatoria di Montebello Vicentino, con tanto di omissione di soccorso e fuga. I carabinieri di Vicenza lo hanno preso in consegna stamattina al valico del Brennero e per lui il Gip ha emesso un ordine di custodia cautelare, così come riferisce il procuratore Lino Giorgio Bruno.