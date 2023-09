Tiro a volo, Europei trap 2023: Pellielo e Rossi guidano la spedizione azzurra

Inizieranno domani gli Europei di trap. Oggi è giornata di allenamenti ufficiali e da sabato 23 settembre, sulle pedane dell’Olympic Shooting Range “Pampas” di Osijek (CRO), scatterà il via alle gare che assegneranno i titoli continentali. Si parte con i primi 75 piattelli di qualificazione, mentre le finali sono in programma domenica 24 settembre dalle 15:00. Pronta la squadra azzurra. Per la spedizione maschile occhi puntati su Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli, quattro volte Medagliato Olimpico (bronzo a Sydney 2000, argento ad Atene 2004, Pechino 2008 e Rio de Janeiro 2016), quattro Volte Campione del Mondo (Nicosia 1995, Lima 1997 e 2013 e Barcellona 1998) e tre volte Campione Europeo (Sipoo 1997, Osijek 2009 e Maribor 2015), oltre che su Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP), medaglia d’argento a Londra 2012, due volte Campione del Mondo (Lonato 2005 e Belgrado 2011) e Campione Europeo a Lonato 2016, e su Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto, argento Mondiale a Lonato 2019, bronzo europeo a Osijek 2021 e quest’anno vincitore dei Giochi Europei a Cracovia.

Al femminile spicca Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO), Campionessa Olimpica a Londra 2012, tre volte Campionessa del Mondo (Maribor 2009. Lima 2013 e Mosca 2017) e due volta Campionessa Europea (Osijek 2009 e Suhl 2013). Con lei Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI), bronzo Mondiale a Changwon 2018 e Campionessa Europea a Larnaca 2022, e Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA), Campionessa del Mondo Junior nel 2017 a Mosca e medaglia di bronzo junior all’Europeo di Lonato 2016. A guidare gli azzurri il Direttore Tecnico Nazionale Marco Conti, con il Preparatore Atletico Fabio Partigiani e il Fisioterapista Aldo Bionda.