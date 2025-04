Domino degli Stati Uniti nella tappa di Coppa del Mondo di tiro a volo in corso a Lima (Perù). Trionfa Dustan Taylor, seguito dal connazionale Christian Elliot. Terzo il cinese Xu Han. Il migliore degli azzurri è Erik Pittini. Il tesserato Fiamme Oro è entrato in finale con 121/125 +1+1 in sesta piazza, ma non ha superato la seconda eliminatoria, fermandosi al quinto posto con 26/30. Niente da fare per Tammaro Cassandro, che con 119/125 si è dovuto accontentare della ventunesima piazza, mentre con 115/125 Niccolò Sodi non va oltre la ventiseiesima. Con 117/125 ha chiuso la gara Cristian Ciccotti, impegnato nella competizione solo per i punti del Ranking ISSF.

Al femminile

Podio tutto a stelle e strisce con Kimberly Rhode davanti a Samantha Simonton e Dania Jo Vizzi. Nessuna delle azzurre è riuscita ad approdare alla finale. Il miglior piazzamento lo ha ottenuto Sara Bongini, decima con 114/125, seguita da Martina Maruzzo, dodicesima con 112/125, e da Damina Paolacci, ventiseiesima con 105/125. Arianna Nember, in gara solo per i punti del Ranking ISSF, ha concluso la sua esperienza in Perù con 112/125. Da domani i protagonisti in pedana saranno gli specialisti di fossa olimpica, impegnati negli allenamenti liberi.

I convocati per Lima

Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE), quarto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e sesto a quelli di Tokyo 2020, Erik Pittini (Fiamme Oro) di Sutrio (UD), d’oro nella Coppa del Mondo di Larnaca (CYP) nel 2023, e Niccolò Sodi (Aeronautica Militare) di Arezzo per la gara maschile e Martina Maruzzo (Esercito) di Nanto (VI), lo scorso anno tre volte d’argento nelle Coppe del Mondo di Rabat (MAR), Il Cairo (EGY) e Baku (AZE), Damina Paolacci (Fiamme Oro) di Roma e Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI) per quella delle donne. In gara solo per i punti del Ranking ISSF anche Cristian Ciccotti (carabinieri) di Roma e Arianna Nember (Marina Militare) di Lumezzane (BS)