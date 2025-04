Si apre il terzo Elite16 della stagione 2025 di beach volley. Sulla sabbia di Brasilia (Brasile), netto successo per Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, che nel primo match della Pool A ha battuto 2-0 (21-14, 21-12) le sorelle austriache Dorina e Ronja Klinger. Il duo azzurro tornerà in campo questa sera (ore 20.00) contro le padrone di casa Thamela/Victoria, formazione numero uno del tabellone. I precedenti sono favorevoli a Gottardi/Orsi Toth, che hanno superato le brasiliano 2-0 (21-17, 21-19) negli ottavi di finale all’Elite16 di Saquarema (Brasile).

Sconfitta al terzo set per Claudia Scampoli e Giada Bianchi. Le azzurre, in tabellone grazie al bye nelle qualifiche hanno ceduto (21-17, 14-21, 14-16) alle svizzere Anouk e Zoé Vergé-Dépré, coppia testa di serie numero otto del torneo. Scampoli/Bianchi torneranno sulla sabbia alle ore 23 nel decisivo match contro le spagnole Carro/Paula, team proveniente dal successo nelle qualifiche contro le brasiliane Carol Horta/Elize Maia e dalla sconfitta contro l’altra coppia verdeoro Carol/Rebecca nella prima uscita del main draw.

Oggi tocca a Cottafava

Prenderà il via oggi il torneo di Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso. Debutto in programma alle ore 18.10 contro gli australiani Mark Nicolaidis e Izac Carracher. In caso di vittoria gli azzurri affronteranno nella seconda uscita della Pool B i vincenti tra gli argentini T. Capogrosso/N. Capogrosso e i cileni Droguett/Quintero, in caso di sconfitta, invece, Cottafava/Dal Corso se la vedranno contro i perdenti della stessa sfida.