In archivio la prima prova di Coppa del Mondo di tiro a volo ISSF. A Buenos Aires (Argentina) medaglia di bronzo centrata dall’Italia nel Mixed Team di Fossa Olimpica. Sul gradino più basso del podio salgono Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA) e Diego Valeri (Marina Militare) di Artena (RM). Meglio di loro solo la coppia mista di Taipei Liu(Yang, oro con 45/50 +5, e quella australiana Smith/Iles, d’argento con 45/50 +4. Concluse le qualificazioni con il punteggio di 143/150, i due azzurri hanno spareggiato con altri tre coppie miste per un posto nel medal match per l’oro e l’argento e due per quello del bronzo e quarto posto. Con +3 hanno duellato con i kazaki Aizhan Dosmagambetova e Alisher Aisalbayev nel bronze medal match, meritandosi la medaglia con un netto 44/50 a 38/50. “Avevo ancora un po’ di amaro in bocca dopo la gara individuale e ci tenevo a fare bene. Ero partito bene in qualificazione, ma in finale ho avuto qualche problema di troppo. Oggi mi sono impegnato al massimo per tenere il ritmo giusto e non tornare a casa a mani vuote”, commenta Valeri. “E’ stata una esperienza molto formativa per me. Competere con Diego mi è piaciuto davvero molto. Ci siamo sostenuti a vicenda, come un vero team, e mi sono divertita molto”, aggiunge Sessa. Giornata negativa per Silvana Maria Stanco e Mauro De Filippis. Il più accreditato duo azzurro non va oltre il 10° posto con 137/150 piattelli colpiti. Da domani il Tiro mondiale si sposterà a Lima (PER) per la Seconda Prova di Coppa del Mondo.

I risultati Trap Mixed Team: 1ª Wan-Yu LIU-Kun-Pi YANG (TPE) 144/150 – 45/50 (+5); 2ª Penny SMITH-Mitchell ILES (AUS) 143/150 (+8) – 45/50 (+4); 3ª Erica SESSA-Diego VALERI (ITA) 143/150 (+3) – 44/50; 4ª Aizhan DOSMAGAMBETOVA-Alisher AISALBAYEV (KAZ) 143/150 +7 – 38/50; 10ª Silvana Maria STANCO-Mauro DE FILIPPIS (ITA) 137/150. I convocati per il trap Uomini: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO); Diego Valeri (Marina Militare) di Artena (RM). RPO: Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS). Donne: Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Sturno (AV); Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA); Alessandra Della Valle (Fiamme Azzurre) di Solaro (MI). RPO: Isabella Cristiani (Marina Militare) di San Giuliano Terme (PI). Tecnico Federale: Rodolfo Viganò. Fisioterapista: Aldo Humberto Bionda. Capo Missione: Mario Magnanini.