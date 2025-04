Pesantissima vittoria per Minnesota in casa di Memphis. Nella battaglia per gli ultimi due posti per i playoff diretti, i Timberwolves ottengono un successo che potrebbe rivelarsi decisivo al termine della regular season. 141-125 per i TWolves, che restano ottavi ma agganciano Golden State (47-33) e proprio i Grizzlies (47-33) al sesto e settimo posto. Il calendario delle ultime due giornate è più che favorevole alla franchigia di Minneapolis: doppia partita casalinga con Brooklyn Nets e Utah Jazz, entrambe squadre senza obiettivi e fuori dai play in. Per Memphis ci sarà la trasferta a Denver, 4ª ma con una sola vittoria di differenza (48-32), e l’ultima in casa contro Dallas, già sicura di disputare i play in. Golden State avrà la trasferta agevole a Portland e chiuderà davanti ai propri tifosi con i Los Angeles Clippers, quinti con 48-32. Tornando alla sfida di questa notte, Anthony Edwards trascinatore assoluto con 44 punti e il 68% dal campo (13/19) in 38 minuti in campo. Lo segue a ruota Julius Randle con 31 punti, 10 rimbalzi e 5 assist. Non bastano ai Grizzlies i 36 punti di Ja Morant e i 28+6+9 di Desmond Bane per evitare il ko interno.

Per la corsa ai playoff rimane tutto aperto dal quarto posto in giù. Oklahoma, Houston e Los Angeles Lakers sono già sicuri della qualificazione diretta, come sono già certi di disputare i play in Sacramento e Dallas. Nelle ultime due giornate si decideranno le ultime tre già ai playoff e le due che dovranno passare dai play in con Kings e Mavericks. Per calendario e momento di forma, Minnesota può riuscire ad entrare nelle prime sei, mentre Memphis è la principale candidata a rimanere esclusa dai playoff diretti. Golden State ha una vittoria praticamente sicura con Portland e si giocherà tutto con i Clippers all’ultima giornata. Denver se dovesse battere Memphis sarebbe certa dei playoff. In caso di sconfitta i Nuggets dovrebbero puntare sulla trasferta a Houston in chiusura con i Rockets già qualificati e secondi in Conference.

La situazione attuale a Ovest e il calendario delle ultime giornate

Minnesota può entrare nelle sei, per l’ultimo posto decisiva Warriors-Clippers. A Denver basta una vittoria in due partite. Memphis obbligata a battere i Nuggets per crederci. In grassetto gli scontri diretti.

AD OGGI AI PLAY-OFF

4^ – Denver Nuggets (48-32) – Denver vs Memphis (12/04), Houston vs Denver (13/04)

5^ – Los Angeles Clippers (48-32) – Sacramento vs Los Angeles (12/04), Golden State vs Los Angeles (13/04)

6^ – Golden State Warriors (47-33) – Portland vs Golden State (12/04), Golden State vs Los Angeles (13/04)

AD OGGI AI PLAY-IN

7^ – Memphis Grizzlies (47-33) – Denver vs Memphis (12/04), Memphis vs Dallas (13/04)

8^ – Minnesota Timberwolves (47-33) – Minnesota vs Brooklyn (12/04), Minnesota vs Utah (13/04)

Nelle altre partite

Indiana piega Cleveland 114-112 davanti ai suoi tifosi. Tyrese Haliburton sfiora la tripla doppia e chiude con 23 punti, 8 rimbalzi e 10 assist. Bene anche Aaron Nesmith (22 punti+6 rimbalzi) e Jarace Walker (15 punti+3 rimbalzi). Cavaliers già primi a Est e in campo con le riserve. Top scorer TJ Jerome (24 punti+6 assist). Lo segue DeAndre Hunter (23 punti+11 rimbalzi). Detroit batte New York in casa 115-106. Mvp Cade Cunningham con 36 punti e 8 assist. Doppia doppia per Jalen Duren (18 punti+13 rimbalzi) e 17 punti per Tobias Harris. Knicks ko, nonostante i 25+10 rimbalzi di Karl Anthony Towns e i 18+10 di Precious Achiuwa. Milwaukee domina in casa contro New Orleans. 136-111 per i Bucks che, in attesa di notizie da parte di Damian Lillard in vista della post season, si godono un Giannis Antetokounmpo da 28 punti, 11 rimbalzi e 5 assist. Atlanta passa a Brooklyn. 133-109 per gli Hawks grazie ai 38 punti della prima scelta del draft Zaccharie Risacher. Doppi doppie per Trae Young (24 punti+12 assist) e Onyeka Okongwu (14 punti+15 rimbalzi).

Le classifiche aggiornate

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 63-17 Boston Celtics 59-21 New York Knicks 50-30 Indiana Pacers 49-31 Milwaukee Bucks 46-34 Detroit Pistons 44-36 Orlando Magic 40-40 Atlanta Hawks 38-42 Chicago Bulls 37-43 Miami Heat 36-44 Toronto Raptors 30-50 Brooklyn Nets 26-54 Philadelphia 76ers 24-56 Charlotte Hornets 19-61 Washington Wizards 17-63

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 66-14 Houston Rockets 52-28 Los Angeles Lakers 49-31 Denver Nuggets 48-32 Los Angeles Clippers 48-32 Golden State Warriors 47-33 Memphis Grizzlies 47-33 Minnesota Timberwolves 47-33 Sacramento Kings 39-41 Dallas Mavericks 38-42 Phoenix Suns 35-45 Portland Trail Blazers 35-45 San Antonio Spurs 33-47 New Orleans Pelicans 21-59 Utah Jazz 17-63

I risultati di giornata

Detroit Pistons – New York Knicks 115-106

Indiana Pacers – Cleveland Cavaliers 114-112

Brooklyn Nets – Atlanta Hawks 109-133

Milwaukee Bucks – New Orleans Pelicans 136-111

Memphis Grizzlies – Minnesota Timberwolves 125-141