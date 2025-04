Il tiro a volo si sposta a Lima (Perù) per la seconda tappa di Coppa del Mondo 2025. Al Club Las Palmas di Lima si affronteranno i tirato di Fossa Olimpica e Skeet. Dal 9 aprile l’Italia Team di skeet sta svolgendo gli allenamenti in vista delle gare di settimana prossima, agli ordini del Direttore Tecnico Luigi Lodde. Gli allenamenti ufficiali saranno lunedì 14 aprile, mentre la gara si svolgerà nei giorni del 15 e del 16 aprile, con 75 piattelli di qualificazione il primo giorno e 50 di qualificazione più finale il secondo.

I convocati

Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE), quarto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e sesto a quelli di Tokyo 2020, Erik Pittini (Fiamme Oro) di Sutrio (UD), d’oro nella Coppa del Mondo di Larnaca (CYP) nel 2023, e Niccolò Sodi (Aeronautica Militare) di Arezzo per la gara maschile e Martina Maruzzo (Esercito) di Nanto (VI), lo scorso anno tre volte d’argento nelle Coppe del Mondo di Rabat (MAR), Il Cairo (EGY) e Baku (AZE), Damina Paolacci (Fiamme Oro) di Roma e Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI) per quella delle donne. In gara solo per i punti del Ranking ISSF anche Cristian Ciccotti (carabinieri) di Roma e Arianna Nember (Marina Militare) di Lumezzane (BS). Per loro il programma della manifestazione prevede gli allenamenti ufficiali lunedì 14 aprile, mentre la gara si svolgerà nei giorni del 15 e del 16 aprile, con 75 piattelli di qualificazione il primo giorno e 50 di qualificazione più finale il secondo.

In Perù anche il team di Fossa Olimpica

Il 14 aprile parte anche la squadra di Fossa Olimpica del Direttore Tecnico Marco Conti, accompagnata nell’avventura peruviana dal Tecnico Federale Fabrizio Satolli. Convocati Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto, Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP), Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli, Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Sturno (AV), Marialucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA) e Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE). In gara per i punti del Ranking ISSF anche Emanuele Buccolieri (Fiamme Oro) di San Pancrazio Salentino (BR) e Martina Grioni (Carabinieri) di Garlasco (PV).

A Buenos Aires bene Sessa/Valeri

A Buenos Aires (Argentina) medaglia di bronzo centrata dall’Italia nel Mixed Team di Fossa Olimpica. Sul gradino più basso del podio salgono Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA) e Diego Valeri (Marina Militare) di Artena (RM). Meglio di loro solo la coppia mista di Taipei Liu(Yang, oro con 45/50 +5, e quella australiana Smith/Iles, d’argento con 45/50 +4. Concluse le qualificazioni con il punteggio di 143/150, i due azzurri hanno spareggiato con altri tre coppie miste per un posto nel medal match per l’oro e l’argento e due per quello del bronzo e quarto posto. Con +3 hanno duellato con i kazaki Aizhan Dosmagambetova e Alisher Aisalbayev nel bronze medal match, meritandosi la medaglia con un netto 44/50 a 38/50.