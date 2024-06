Wimbledon 2024 in tv su Sky: canali e come vederlo

Le date, gli orari, i canali e tutte e le informazioni per non perderti neanche un punto dell’edizione 2024 di Wimbledon su Sky Sport. La casa del tennis ed è pronta a ospitare sui propri canali il terzo Slam della stagione, con una copertura mai così ricca: saranno 750 le ore di diretta tra partite e studi di analisi e commento dal 1 al 14 luglio, giorno della finale.

I CANALI

Due i canali di riferimento: Sky Sport Tennis dove verranno trasmesse tutte le partite del Centre Court, e Sky Sport Arena, con le altre sfide più interessanti. In più, 6 canali dedicati, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6 (dal 252 al 257), per tutti gli altri campi. Anche Sky Sport Uno sarà dedicato a Wimbledon per tutte e due le settimane del torneo, in alternanza con gli altri grandi eventi Sky trasmessi in diretta. Disponibile anche lo Split Screen (accessibile dal tasto verde del telecomando Sky), attraverso cui sarà possibile seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea, scegliendo tra i canali che trasmettono l’evento sui campi londinesi.

Partite, ma anche approfondimenti. Alle 14, su Sky Sport Tennis, lo studio condotto da Dalila Setti che presenterà la giornata. Alla fine dell’ultima sfida di giornata arriveranno poi le analisi, i commenti e le interviste nello studio riassuntivo condotto da Eleonora Cottarelli. Da non perdere, infine, il consueto appuntamento giornaliero con il magazine The Insider – Wimbledon: in mezz’ora, al termine di ogni giornata, gli highlights degli incontri più importanti con interviste esclusive e il racconto di ciò che succede dietro le quinte del torneo.

I COMMENTATORI

Al commento una squadra di grandi campioni, a partire da Boris Becker, per tre volte vincitore di Wimbledon, insieme a Ivan Ljubicic, Paolo Bertolucci, Flavia Pennetta e gli altri grandi nomi del tennis su Sky. La squadra tennis di Sky sarà completata da Stefano Pescosolido, Raffaella Reggi, Laura Golarsa, Laura Garrone, Gianluca Pozzi, Niccolò Cotto, Marco Crugnola e Andrea Arnaboldi. In telecronaca si alterneranno Elena Pero, Luca Boschetto, Federico Ferrero, Pietro Nicolodi, Alessandro Lupi, Andrea Paventi, Niccolò Ramella e Gaia Brunelli. A Londra ci saranno due inviati: Angelo Mangiante e Stefano Meloccaro, pronti a cogliere ogni dettaglio prima, durante e dopo i match.

LA PROGRAMMAZIONE DI WIMBLEDON SU SKY

Lunedì 1° luglio

Sky Sport Tennis e NOW 1^ giornata dalle 12 e dalle 14.30; Sky Tennis Show alle 14 e alle 22, The Insider Wimbledon alle 22.30 (fino alle 18 anche su Sky Sport Uno)

Sky Sport Arena e NOW 1^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW 1^ giornata dalle 12 alle 22

Martedì 2 luglio

Sky Sport Tennis e NOW 2^ giornata dalle 12 e dalle 14.30; Sky Tennis Show alle 14 e alle 22, The Insider Wimbledon alle 22.30 (fino alle 18 anche su Sky Sport Uno)

Sky Sport Arena e NOW 2^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW 2^ giornata dalle 12 alle 22

Mercoledì 3 luglio

Sky Sport Tennis e NOW 3^ giornata dalle 12 e dalle 14.30; Sky Tennis Show alle 14 e alle 22, The Insider Wimbledon alle 22.30 (anche su Sky Sport Uno)

Sky Sport Arena e NOW 3^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW 3^ giornata dalle 12 alle 22

Giovedì 4 luglio

Sky Sport Tennis e NOW 4^ giornata dalle 12 e dalle 14.30; Sky Tennis Show alle 14 e alle 22, The Insider Wimbledon alle 22.30 (anche su Sky Sport Uno)

Sky Sport Arena e NOW 4^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW 4^ giornata dalle 12 alle 22

Venerdì 5 luglio

Sky Sport Tennis e NOW 5^ giornata dalle 12 e dalle 14.30; Sky Tennis Show alle 14 e alle 22, The Insider Wimbledon alle 22.30 (fino alle 18 anche su Sky Sport Uno)

Sky Sport Arena e NOW 5^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW 5^ giornata dalle 12 alle 22

Sabato 6 luglio

Sky Sport Tennis e NOW 6^ giornata dalle 12 e dalle 14.30; Sky Tennis Show alle 14 e alle 22, The Insider Wimbledon alle 22.30

Sky Sport Arena e NOW 6^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW 6^ giornata dalle 12 alle 22

Domenica 7 luglio

Sky Sport Tennis e NOW 7^ giornata dalle 12 e dalle 14.30; Sky Tennis Show alle 14 e alle 22, The Insider Wimbledon alle 22.30

Sky Sport Arena e NOW 7^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW 7^ giornata dalle 12 alle 22

Lunedì 8 luglio

Sky Sport Tennis e NOW 8^ giornata dalle 12 e dalle 14.30; Sky Tennis Show alle 14 e alle 22, The Insider Wimbledon alle 22.30 (anche su Sky Sport Uno)

Sky Sport Arena e NOW 8^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW 8^ giornata dalle 12 alle 22

Martedì 9 luglio

Sky Sport Tennis e NOW 9^ giornata dalle 12 e dalle 14.30; Sky Tennis Show alle 14 e alle 22, The Insider Wimbledon alle 22.30 (fino alle 21 anche su Sky Sport Uno)

Sky Sport Arena e NOW 9^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW 9^ giornata dalle 12 alle 22

Mercoledì 10 luglio

Sky Sport Tennis e NOW 10^ giornata dalle 12 e dalle 14.30; Sky Tennis Show alle 14 e alle 22, The Insider Wimbledon alle 22.30 (fino alle 21 anche su Sky Sport Uno)

Sky Sport Arena e NOW 10^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW 10^ giornata dalle 12 alle 22

Giovedì 11 luglio

Sky Sport Tennis e NOW Sky Tennis Show alle 14; semifinali femminili dalle 14.30; finale doppio misto alle 19; Sky Tennis Show alle 21; The Insider Wimbledon alle 21.30 (anche su Sky Sport Uno)

Sky Sport Arena e NOW 11^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW 11^ giornata dalle 12 alle 22

Venerdì 12 luglio

Sky Sport Tennis e NOW Sky Tennis Show alle 14; semifinali maschili dalle 14.30; Sky Tennis Show alle 20.30; The Insider Wimbledon alle 21 (anche su Sky Sport Uno)

Sky Sport Arena e NOW 12^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW 12^ giornata dalle 12 alle 22

Sabato 13 luglio

Sky Sport Tennis e NOW Sky Tennis Show alle 14.30; finale femminile dalle 15; finale doppio maschile dalle 17.30; Sky Tennis Show alle 20.30; The Insider Wimbledon alle 21 (anche su Sky Sport Uno)

Domenica 14 luglio

Sky Sport Tennis e NOW Sky Tennis Show alle 14.30; finale maschile dalle 15; Studio Wimbledon alle 18; finale doppio femminile dalle 19; Sky Tennis Show alle 21.30; The Insider Wimbledon alle 22 (fino alle 21 anche su Sky Sport Uno)