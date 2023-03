Virtus Francavilla-Potenza oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Virtus Francavilla-Potenza sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentesima giornata di Serie C 2022/2023. Allo Stadio Giovanni Paolo II l’ottava in classifica ospita la tredicesima, ma sono soltanto due i punti a separare le due squadre e a fare tutta la differenza del mondo. Chi riuscirà ad avere la meglio? Si parte alle ore 14.30 di domenica 5 marzo, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports, disponibile anche sulla piattaforma Dazn.