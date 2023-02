Virtus Francavilla-Crotone oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Virtus Francavilla-Crotone, match valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I pugliesi arrivano dalla sconfitta subita a Latina e, per questo morivo, hanno bisogno di tornare alla vittoria per restare al di fuori della zona retrocessione. I calabresi, invece, sono secondi in classifica e vogliono cogliere un nuovo successo esterno per consolidare la propria posizione. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 19 febbraio alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport con telecronaca di Giovanni Poggi.

