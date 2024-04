Vavassori-Bautista Agut in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Barcellona 2024

Andrea Vavassori se la vedrà contro Roberto Bautista Agut nel secondo turno dell’ATP 500 di Barcellona 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa della città catalana. Un po’ di fortuna per Andrea, che dopo aver perso al turno decisivo delle qualificazione per mano di Mayot, è stato ripescato come lucky loser nel tabellone dell’importante torneo 500. Vavassori scenderà in campo direttamente al secondo turno in seguito al forfait di Khachanov, ma non partirà con i favori del pronostico contro un Bautista Agut che nelle ultime settimane è parso leggermente in ripresa. Lo spagnolo all’esordio ha sconfitto il russo Safiullin.

Vavassori e Bautista Agut scenderanno in campo mercoledì 17 aprile ad orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.