UYSS New York-Centre National Brazzaville oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Torneo di Viareggio 2024

UYSS New York-Centre National Brazzaville sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match del Torneo di Viareggio 2024. A Viareggio, al Centro sportivo “Marco Polo Sports Center”, la formazione africana sfida la selezione proveniente dalla capitale del Congo e l’appuntamento è fissato alle ore 14.30 di martedì 13 febbraio. Chi riuscirà ad avere la meglio? Diretta tv o streaming della partita non disponibile.