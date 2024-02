Ungheria-Italia in tv: programma, orario e diretta qualificazioni Europei 2025 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Ungheria-Italia, sfida valida come seconda giornata del Gruppo B delle qualificazioni agli Europei 2025 di basket. Dopo la partita casalinga alla Vitrifrigo contro la Turchia, la Nazionale di coach Pozzecco è chiamata alla trasferta di Szombathely alla ricerca di punti importanti nella sfida che chiude la prima finestra delle qualificazioni alla rassegna continentale. La prossima finestra sarà a novembre, quindi ottenere una vittoria sarebbe importante per avvicinarsi al meglio ai prossimi impegni. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 25 febbraio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Ungheria-Italia, valida per le qualificazioni agli Europei 2025 di basket.

In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.