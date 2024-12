Il Napoli, dopo aver archiviato il doppio impegno contro la Lazio, vuole conquistare un’importante vittoria in trasferta nel match contro l’Udinese valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. La compagine azzurra sta disputando una grande stagione e ha intenzione di proseguire su questa strada, in modo tale da mantenere vivo il sogno dello Scudetto. Si tratta di una partita molto importante, perché arriva nel primo vero momento delicato della stagione del club campano, che prima di ora non aveva mai incassato due sconfitte consecutive come quelle subite nel doppio confronto contro la Lazio tra campionato e Coppa Italia.

La sfida contro i bianconeri non sarà semplice, poiché sono alla ricerca di preziosi punti in ottica lotta per la salvezza. I friulani, infatti, sperano di dare seguito al successo conquistato qualche giorno fa a Monza, in modo tale da allontanarsi ulteriormente dalla zona più delicata della graduatoria. Il tecnico del club partenopeo Antonio Conte dovrebbe parlare in conferenza stampa nella giornata di venerdì 13 dicembre ad un orario ancora da comunicare per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club e su Sky Sport 24, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.