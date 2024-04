Udinese-Inter oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2023/2024

L’Inter fa visita all’Udinese alle 20:45 di oggi, lunedì 8 aprile, in occasione della trentunesima giornata di Serie A 2023/2024. Con una vittoria in questo match della Dacia Arena la squadra nerazzurra salirebbe a quota 82 punti in classifica: dopo 31 gare giocate in una stagione di Serie A, soltanto la Juventus 2018/19 (84) ha fatto meglio nella storia della competizione a girone unico (dal 1929/30). L’Inter ha vinto 11 delle 12 gare disputate in Serie A nel 2024 e in questo parziale ha incassato solo sei reti, subendo gol nel primo tempo soltanto una volta (il 10 febbraio sul campo della Roma). Lo Scudetto si avvicina e Lautaro e compagni puntano a ristabilire il +14 dal Milan. La partita sarà trasmessa su Dazn e Sky Sport, ma anche in streaming su Sky Go e NOW.