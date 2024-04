TvBlog rivela: “Stefano Borghi andrà a Sky, Lele Adani verso Dazn”

In un articolo apparso su TvBlog a firma dell’informatissimo Massimo Falcioni, il primo a rivelare, tra le altre cose, del passaggio di Amadeus a Nove con addio alla Rai, vengono analizzati in anteprima alcuni retroscena legati al “calciomercato” delle voci che raccontano il calcio in Italia. E sono due i nomi grossi che sarebbero in procinto di cambiare casacca.

Secondo quanto rivelato dall’autorevole testata specializzata sul mondo della tv, Stefano Borghi, apprezzato telecronista di Dazn, sarebbe in procinto di lasciare l’emittente streaming per passare a Sky Sport. La notizia non è ancora ufficiale ma potrebbe essere confermata nei prossimi giorni. Da capire, riporta TvBlog, se Borghi inizierà con la Serie A e le coppe europee da agosto oppure sarà in cabina di commento anche per gli Europei in Germania. E sempre secondo quanto riferisce Falcioni, anche altre voci o talent di Dazn potrebbero lasciare in estate.

Ma Dazn è pronta anche a un “colpo” in entrata. Già, perché secondo la stessa fonte, l’emittente che detiene per i prossimi cinque anni i diritti tv di tutta la Serie A, sarebbe pronta a mettere sotto contratto Daniele Adani. Un lungo passato a Sky per il noto – odiato e amato – opinionista ed ex calciatore, prima del passaggio nel 2021 alla Rai, dove è tra i talent di punta. Dazn vorrebbe inserirlo nella squadra della prossima stagione e sarebbero in corso le trattative.