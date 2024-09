Triestina-Atalanta U23 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/25

Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Triestina-Atalanta U23, match valido per la quarta giornata del girone A di Serie C 2024/2025. Dopo la convincente vittoria dell’esordio contro l’Arzignano, per gli alabardati sono arrivati due stop inattesi contro le neopromosse Clodiense e Caldiero Terme. Ora l’obiettivo dei giuliani è quello di cambiare rotta e tornare al successo per risalire la china in classifica. Un punto in più per gli orobici, frutto del successo di Novara e il pari contro il Trento.

Triestina-Atalanta U23: come vedere il match

L’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 15 settembre alle ore 20.45, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e in streaming su Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.