Trevisan-Maria oggi in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Pechino 2023

Martina Trevisan affronterà Tatjana Maria al primo turno del WTA 1000 di Pechino 2023, torneo in programma dal 30 settembre all’8 ottobre. Dopo la trasferta messicana che l’ha vista conquistare i quarti a Guadalajara e di nuovo un posto tra le prime 50 del ranking mondiale, è il momento di una breve trasferta in Cina per la nostra Martina. Al primo turno un match tutto sommato fattibile, considerando l’alto livello della competizione presente. Tatjana Maria, altra veterana del circuito, ha certamente il vantaggio di essersi ben acclimatata alle condizioni asiatiche, avendo già partecipato ai tornei di Osaka, Guangzhou e Tokyo.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Trevisan e Maria scenderanno in campo oggi, sabato 30 settembre, come 2°match dalle 06:30 ore italiane. La diretta televisiva del torneo di Pechino è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming, che sarà fruibile infine tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo di Pechino garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti (con un focus sui tre italiani) per tutto l’arco della settimana.