Trento-Pro Sesto oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Trento-Pro Sesto, match valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Sfida in cui è vietato sbagliare quella fra Trento e Pro Sesto: le due squadre non navigano in acque calmissime. Infatti il 12esimo posto di una ed il 13esimo posto dell’altra, in caso di sconfitta di una delle due, non farebbero dormire sonni tranquilli. La vittoria invece permetterebbe di respirare un pò. La diretta del match, fissato per venerdì 20 ottobre, sarà visibile su Sky Sport e su NOW TV.