Trento-Feralpisalò oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Trento-Feralpisalò, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa, reduci da due sconfitte consecutive contro Virtus Verona e Pergolettese, vogliono rialzare la testa per restare distanti dalla zona playout ed avvicinarsi alla salvezza matematica. La capolista del girone A, invece, vuole restare davanti a tutti e per farlo dovrà portare a casa la sua quarta vittoria nelle ultime cinque sfide. La storica promozione in Serie B potrebbe farsi sempre più vicina. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 25 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

