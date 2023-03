Renate-Padova oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Renate-Padova, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa hanno raccolto un solo punto nelle ultime cinque partite ed hanno bisogno di tornare al successo per difendere il loro attuale piazzamento in zona playoff. I biancoscudati, dal loro canto, arrivano da tre vittorie nelle ultime cinque e vogliono dare seguito alla serie positiva per avvicinarsi alle prime posizioni della classifica. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 25 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA