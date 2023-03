Giugliano-Fidelis Andria oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Giugliano-Fidelis Andria, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa, dopo essere tornati alla vittoria nello scorso turno contro il Monopoli, sperano di dare seguito ai risultati per tenersi distanti dalla zona retrocessione. La squadra pugliese, invece, arriva da una serie di quattro risultati utili consecutivi ma ha bisogno di qualcosa in più per abbandonare l’ultimo posto in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 25 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports, su Sky Sport e nella Diretta Gol di Sky Sport.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA