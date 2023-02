Trento-Arzignano oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Trento-Arzignano, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I trentini sono reduci da cinque vittorie consecutive che hanno permesso loro di allontanarsi dalla zona rossa della classifica, ma la salvezza è ancora lontana. La formazione ospite, invece, è in serie positiva da diversi turni e sperano di proseguire questo trend in modo tale da continuare a stupire i propri tifosi. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 1 febbraio alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA