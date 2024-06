Tour de France 2024, undicesima tappa Évaux-les-Bains-Le Lioran: data, orari, diretta tv e streaming

Mercoledì 10 luglio è il giorno dell’undicesima tappa del Tour de France 2024, che propone i 211 chilometri da Évaux-les-Bains a Le Lioran. Si tratta dell’unica frazione che coinvolge il Massiccio Centrale, per una giornata che potrebbe rimanere indigesta a molti uomini di classifica. Il percorso infatti prevede 6 GPM, oltre 4300 metri di dislivello e gli ultimi 50 km praticamente del tutto privi di pianura. Ecco quando e come seguire la tappa in tempo reale.

Alle ore 11:30 i corridori prenderanno il via dal chilometro zero, dopo aver affrontato la fase di trasferimento. L’arrivo sul traguardo di Le Lioran è programmato in un orario compreso tra le 17:00 e le 17:30, stando alle previsioni degli organizzatori sulla media oraria tenuta dal gruppo. L’undicesima tappa del Tour de France 2024 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Due a partire dalle 14:45, con gli appassionati che a fine corsa potranno anche seguire Tour Replay per commenti, analisi, highlights e interviste a caldo. Il tutto senza dimenticare il doppio appuntamento serale su RaiSport, che proporrà Tour di Sera alle 20:00 e Tour di Notte alle 23:50.

La diretta tv sarà invece integrale sulle reti di Eurosport, grazie ai canali 210 e 211 di Sky e alla piattaforma di Discovery+. Quest’ultima compone l’offerta della diretta streaming insieme a RaiPlay, Dazn, Now e Sky Go. Sportface.it vi racconterà il Tour numero 111 in tempo reale con aggiornamenti in diretta, classifiche, video e molto altro ancora.