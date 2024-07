Tour de France 2024, quindicesima tappa Loudenvielle-Plateau de Beille oggi in tv: orari e diretta streaming

La seconda settimana del Tour de France 2024 termina oggi con la quindicesima tappa, la Loudenvielle – Plateau de Beille di 197,7 chilometri. Altro tappone pirenaico, il secondo consecutivo, che promette di regalare scintille e potenzialmente di cambiare profondamente la classifica generale. Nel menù della tappa di oggi ci sono infatti cinque GPM, quattro di prima categoria e l’hors categorie finale verso il traguardo. Con diverse salite nei primi chilometri, la frazione odierna potrebbe rivelarsi anche molto lunga per qualche corridore in difficoltà.

I corridori prenderanno il via alle ore 12:05 dal chilometro zero, dopo la fase di trasferimento. L’arrivo della quindicesima tappa del Tour de France 2024 a Plateau de Beille è stato programmato tra le 17:20 e le 18.00 in base alle previsioni degli organizzatori sulla possibile media oraria tenuta dal gruppo. La corsa potrà essere vista dagli appassionati in diretta tv in chiaro su Rai Due a partire dalle 14:45, con gli appassionati che a fine corsa potranno anche seguire Tour Replay per commenti, analisi e interviste a caldo. Il tutto senza dimenticare il doppio appuntamento serale su RaiSport, con Tour di Sera alle 20:00 e Tour di Notte alle 23:50.

Su Eurosport invece la diretta sarà integrale grazie ai canali 210 e 211 di Sky e alla piattaforma di Discovery+ che completa l’offerta della diretta streaming insieme a RaiPlay, Dazn, Now e Sky Go. Sportface.it vi racconterà il Tour 2024 in tempo reale giorno dopo giorno con dirette, classifiche aggiornate, video e molto altro ancora.