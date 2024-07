Oggi è il giorno della diciottesima tappa del Tour de France 2024, che manda in scena la Gap – Barcelonnette di 179,5 chilometri. Alla vigilia della tre giorni che deciderà la Grande Boucle, ecco una frazione adatta alle fughe con cinque GPM non impossibili e pochissima pianura a scoraggiare i velocisti che ormai hanno avuto a Nimes la loro ultima occasione. Si prospetta quindi grande battaglia per trovare la fuga giusta così da potersi giocare un prestigioso successo di tappa. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

DICIOTTESIMA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

TOUR DE FRANCE 2024: CALENDARIO TAPPE, ORARI, TV E STREAMING

TOUR DE FRANCE 2024: MONTEPREMI E PRIZE MONEY

I TELECRONISTI E I COMMENTATORI IN TV

L’ANALISI DEL PERCORSO DEL TOUR 2024

L’ALBO D’ORO

Tour de France 2024, diciottesima tappa Gap-Barcelonnette oggi in tv: orari e diretta streaming

La corsa prenderà il via alle ore 13:20 dal chilometro zero, dopo che il gruppo avrà affrontato la fase di trasferimento. L’arrivo sul traguardo è stato programmato dagli organizzatori in un orario compreso tra le 17:30 e le 17:55, in base a quella che dovrebbe essere la velocità media tenuta dai corridori. Gli appassionati potranno seguire la diciottesima tappa del Tour de France 2024 in diretta tv in chiaro su Rai Due a partire dalle 14:45, con a seguire Tour Replay per commenti, analisi e interviste a caldo. Su RaiSport invece spazio in serata a Tour di Sera e Tour di Notte, rispettivamente in onda alle 20:00 e alle 23:50.

Sulle reti Eurosport invece la diretta sarà integrale, tra i canali 210 e 211 di Sky e la piattaforma Discovery+ che insieme a RaiPlay, Dazn, Now e Sky Go comporrà l’offerta per la diretta streaming della Grande Boucle. Sportface.it vi racconterà il Tour de France 2024 in tempo reale ogni giorno con dirette, classifiche aggiornate, highlights e tanto altro ancora.