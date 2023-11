Torres-Gubbio oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Torres-Gubbio, match valevole per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La capolista del girone B è stata agganciata in vetta dal Cesena e ora è costretta a tenere botta per evitare di scivolare indietro ed essere risucchiata dal resto della compagnia che insegue. La formazione umbra, invece, è in piena zona plyaoff e spera di riuscire a scalare altre preziose posizioni in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 26 novembre alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

