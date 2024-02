Torino-UYSS New York oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Torneo di Viareggio 2024

Torino-UYSS New York sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match del Torneo di Viareggio 2024. Da una parte i granata che hanno vinto la partita inaugurale e se si ripetono volano agli ottavi, dall’altra la formazione statunitense che ha invece rimediato una tremenda sconfitta all’esordio e deve rialzare la testa. Chi vincerà a Marina di Massa al Campo sportivo “Ricortola”? Si parte alle ore 15 di giovedì 15 febbraio, diretta tv non disponibile.