Torino-Cremonese, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Torino-Cremonese, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2022/2023. All’Olimpico – Grande Torino i granata cercano un’altra vittoria per ritrovare il settimo posto, tre punti tutti insieme mai conquistati dai lombardi giunti davvero a quella che si può considerare come l’ultima spiaggia in ottica salvezza. Appuntamento alle ore 20.45 di lunedì 20 febbraio.

Torino-Cremonese sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Fabio Bazzani e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Davide Polizzi e Giancarlo Marocchi.