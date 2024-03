Tirreno-Adriatico 2024, settima tappa oggi in tv: orari e diretta streaming

La Tirreno-Adriatico 2024 si chiude oggi con la settima e ultima tappa, che propone la passerella finale a San Benedetto del Tronto al termine di una frazione da 154 chilometri. La giornata incoronerà con ogni probabilità Jonas Vingegaard, autentico dominatore delle due tappe di montagna della “corsa dei due mari” e in maglia azzurra con ampio margine su Juan Ayuso e Jai Hindley. Per la vittoria di tappa attenzione ai velocisti, con l’azzurro Jonathan Milan che proverà a ripetersi come in occasione della quarta tappa per poter sperare anche nella maglia ciclamino. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

IL PERCORSO DELLA SETTIMA TAPPA

ORARI, TV E STREAMING – Il gruppo prenderà il via dal chilometro zero alle ore 12:55, con l’arrivo sul traguardo di San Benedetto del Tronto che è stato programmato tra le 16:45 e le 17:15 in base alle previsioni sulla media oraria tenuta dai corridori. La corsa sarà trasmessa in diretta tv sui canali Eurosport dalle 14:20 e dalle 14:45 anche su RaiSport, con passaggio su Rai2 dalle 16:00. Non mancheranno anche le opzioni per la diretta streaming con RaiPlay, Discovery+, Sky Go e Dazn, mentre Sportface vi racconterà la Tirreno-Adriatico 2024 con cronache, classifiche aggiornate e tanto altro ancora.