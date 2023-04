Sport in tv venerdì 28 aprile: programma e orari di tutti gli eventi

Lo sport in tv di oggi, venerdì 28 aprile per quanto riguarda la programmazione delle principali reti sportive e non. Il menu è ricco, partendo dai motori con le prove libere a Baku per la F1 e a Jerez per la MotoGP con il ritorno di Enea Bastianini. Occhi puntati sugli anticipi di Serie A: Lecce-Udinese e Spezia-Monza, oltre alle gare di calcio estero. Occhi puntati anche sul tennis e sulla terra rossa di Madrid. Poi riflettori anche sul tiro a volo, l’arrampicata e la ginnastica artistica con la Coppa del Mondo a Il Cairo.