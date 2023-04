Spezia-Monza 0-2, Palladino: “Siamo diventati una squadra matura. Ora la rivincita con Mourinho”

“Era una partita difficile questa, lo Spezia ci ha messo in difficoltà. Sapevamo che servivano gli artigli, a volte si parla di attaccanti che fanno gol, noi abbiamo un portiere fenomenale e gli faccio i complimenti, è stato grandioso. Una partita complessa, difficile, abbiamo messo tranquillità e principi di gioco, perché lo Spezia aveva voglia di far punti. Abbiamo grande cuore, non caliamo d’intensità, atteggiamento e voglia di fare bene. Siamo diventati una squadra matura, fare tre vittorie in Serie A non è facile, siamo davvero felici. Ci prendiamo tutti i complimenti ma ora pensiamo alla Roma, voglio prendermi una rivincita con Mourinho che mi ha battuto 0-5 quando giocavo al Genoa”. Lo ha detto l’allenatore del Monza, Raffaele Palladino, dopo la vittoria in casa dello Spezia: “Abbiamo avuto un’ottima fase difensiva, giocato bene tecnicamente e forse sbagliato qualche scelta nell’ultimo passaggio. Al di là di questo, abbiamo fatto una grande prestazione, siamo stati bravi a leggere la partita, la squadra cresce continuamente, i ragazzi si divertono, cerco di lasciare loro libertà, dobbiamo continuare così”. E sulla sua filosofia: “Il calcio di oggi non è piu di posizione, ma di principi e rotazione. Ogni giocatore deve saper stare in qualunque posizione, così ci si diverte e si prova a imporre il nostro gioco, al di là di chi gioca, fa bene chiunque perché all’interno di un contesto in cui sanno cosa fare”.