Sport in tv oggi venerdì 15 dicembre: programma e orari di tutti gli eventi

Ufficiale il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di venerdì 15 dicembre 2023. Archiviato il turno europeo, la Serie A torna protagonista con l’anticipo tra Genoa e Juventus. Prima però occhi puntati sugli sport invernali con il Supergigante maschile (sci alpino) in Val Gardena. Senza dimenticare biathlon (con la sprint maschile di Lenzerheide) e combinata nordica. In serata spazio al basket di Eurolega con la sfida tra Barcellona e Milano. Di seguito, ecco il palinsesto.