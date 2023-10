Sport in tv oggi venerdì 13 ottobre: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di venerdì 13 ottobre 2023. Occhi puntati sul week end di Indonesia in MotoGP. Ma anche sui Mondiali di beach volley. A Shanghai si entra nel vivo nel Masters 1000 con gli altri quarti di finale. Poi occhi puntati sul calcio internazionale. L’Italia Under 20 scende in campo contro la Polonia. Poi le qualificazioni ai prossimi Europei. Grande attesa anche per l’Eurolega di basket. Di seguito, il palinsesto sportivo.