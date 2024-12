Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, sabato 7 dicembre 2024. Si parte in mattinata con la Formula 1, che fa tappa ad Abu Dhabi per l’ultima gara del Mondiale con il titolo costruttori ancora da assegnare. Spazio poi al calcio con Serie A, B e C insieme agli altri top campionati europei, così come al volley e al basket. Nel tardo pomeriggio/serata, saranno invece gli sport invernali a prendersi la scena con la sprint femminile di biathlon a Kontiolahti, il supergigante maschile di sci alpino a Beaver Creek e infine il gigante femminile – sempre di sci alpino – a Tremblant. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.