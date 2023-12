Sport in tv oggi sabato 2 dicembre: programma e orari di tutti gli eventi

Un ricco menu per lo sport in tv di sabato 2 dicembre. Si parte al mattino con la 10km femminile di sci di fondo a Gallivare, prima della gara maschile. Ma anche snowboard cross, combinata nordica, salto con gli sci, fino ad arrivare al biathlon di Ostersund e all’appuntamento di Beaver Creek (con la discesa maschile) per la Coppa del Mondo di sci alpino. A Stavanger invece spazio alla tappa di Coppa del Mondo di pista lunga. Grande attesa poi per il taekwondo con le Grand Prix Finals di Manchester. Poi tanto basket e tanto volley. Ma anche tanto calcio. Occhi puntati sul sorteggio degli Europei, ma anche su Lazio-Cagliari e Milan-Frosinone.