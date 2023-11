Sport in tv oggi mercoledì 1 novembre: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di mercoledì 1 novembre 2023. Prosegue la Coppa Italia con tre incontri di questo turno di sedicesimi di finale sulle reti Mediaset. Il tennis come sempre ci tiene compagnia con il Masters 1000 di Parigi Bercy dalla mattina fino a tarda sera e con l’esordio di Jannik Sinner. Dalle 23:00 in poi spazio alle donne con le WTA Finals da Cancun. Poi il volley, basket e altro ancora.