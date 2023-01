Sport in tv oggi, martedì 10 gennaio 2023: programma e orari di tutti gli eventi

Sportface.it vi propone il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di martedì 10 gennaio 2023, con tanti appuntamenti assolutamente in tv e streaming. C’è il calcio con la Coppa Italia e Inter-Parma. Poi il tennis con l’Atp di Auckland e il torneo di Adelaide 2. Senza dimenticare la prima manche dello slalom di Flachau. Anche l’Eurocup di basket è pronta ad entrare nel vivo, mentre c’è attesa per il Masters di snooker.