Periodo decisamente negativo per Lewis Hamilton che fa i conti con un’altra notizia tremenda. Dopo questa, la sua carriera è davvero in discesa.

Se ad alcuni piloti la gara di Singapore ha dato importanti conferme, ad altri continua a portare brutte notizie. Ci riferiamo ad una Ferrari che continua a lasciare la questione gara al vertice a Red Bull e McLaren senza provare – e senza riuscire – a scuotere anche solo di un minimo gli equilibri in classifica. Il team rosso ha prima disputato una qualifica pessima e poi una gara opaca.

Le parole di Charles Leclerc dopo la deludente Q3 sono emblematiche della crisi che dura ormai da un anno: “Ho fatto del mio meglio ma l’auto era davvero impossibile da condurre”, le sue parole. Eppure, non è Charles quello che ne è uscito veramente con le ossa rotte dal GP di Singapore. Arrivato sesto, il monegasco ha totalizzato il doppio dei punti del compagno di squadra che ha chiuso invece ottavo. Ma non è nemmeno la classifica a dircela lunga su cosa stia accadendo in casa Ferrari.

Lewis Hamilton ha infatti chiuso con un primato negativo davvero impressionante che ci parla chiaramente della sua profonda crisi personale e di quella della squadra. L’atleta britannico che oltre tutto fa i conti con il contraccolpo psicologico di aver perso il suo amato cane Roscoe durante questo weekend di gara ha infranto un primato che, diciamoci la verità, nessuno vorrebbe battere.

Crisi in Ferrari, nessuno peggio di Hamilton

Incredibile ma vero, in Ferrari un pilota che ha vinto sette titoli del mondo sta facendo peggio di uno che non ha mai vinto un mondiale, arrivando al massimo primo in gara per tre volte. Si tratta del francese Didier Pironi che ha vestito la casacca rossa per il suo ultimo biennio in Formula 1, quello compreso tra il 1981 ed il 1982 non lasciando proprio un ricordo memorabile in quel team.

Bisogna dire che il pilota francese, talentuoso ma sfortunato, si stava riprendendo nel corso della stagione 1982. Se la prima lo vide arrivare tredicesimo, nella seconda riuscì a cogliere due vittorie e ben quattro podi prima del terrificante incidente in Germania che mise per sempre fine alla sua carriera. Lewis, sotto questo punto di vista, è riuscito a fare peggio dell’ormai scomparso pilota che deteneva il record di partecipazioni senza un podio in Ferrari, 18 gare in tutto.

Con la gara di Singapore, Hamilton lo ha eguagliato e, purtroppo, vista la situazione possiamo aspettarci che sul circuito delle Americhe questo primato venga “migliorato” ancora, superando anche il record negativo di Pironi. Un momento molto oscuro per Lewis che proprio non riesce a non pensare al 2026 lasciando del tutto da parte la possibilità di incidere anche solo per orgoglio in questo 2025 davvero all’insegna del dramma.