Prende il via a Formia la nuova stagione della spada italiana. Presso il Centro di Preparazione Olimpica “Bruno Zauli”, dal 13 al 17 ottobre, si terrà il primo allenamento collegiale 2025/2026 per le squadre femminili e maschili in vista della Coppa del Mondo.

Il CT Dario Chiadò ha convocato 16 atlete, tra cui le olimpioniche Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio, mentre il responsabile maschile Diego Confalonieri guiderà un gruppo di 16 spadisti, con nomi di spicco come Andrea Santarelli e Davide Di Veroli.

Insieme agli azzurri lavoreranno maestri, preparatori e staff medico. Dopo il rinvio della tappa di Fujairah prevista a novembre, la Coppa del Mondo scatterà nel primo weekend di dicembre a Vancouver, in Canada.