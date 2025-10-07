Il Milan sta lavorando in campo per ottenere i migliori risultati, anche se a quanto pare si inizia a parlare pure di calciomercato.

Il Milan sta alvorando per ottenere i migliori risultati possibili dal punto di vista delle partite giocate. Se non consideriamo per un momento il match disputato contro la Cremonese a San Siro e perso per 1-2, i rossoneri hanno vinto soltanto finora, pareggiando contro la Juventus a Torino.

Risultati importanti, per un club che punta a fare ritorno al vertice della classifica in Serie A e nelle competizioni europee. Merito di questo miglioramento è da imputare sicuramente a Massimiliano Allegri e al suo staff, che vogliono permettere ai rossoneri di conquistare i migliori risultati possibili in questa stagione.

Tuttavia, nonostante questo, a Milano stanno seriamente valutando il modus operandi per quel che riguarda la prossima stagione dal punto di vista del calciomercato estivo: grande protagonista, in questo senso, potrebbe essere Pulisic.

Milan, attenzione a Pulisic: i dettagli

Christian Pulisic è uno dei calciatori più apprezzati in assoluto fra quelli che si trovano allo stato attuale nelle file del Milan, tuttavia non piace soltanto ai rossoneri ma anche a molti altri club italiani e non solo. Secondo quanto riportato da Fichajes.net, infatti, l’esterno offensivo statunitense sarebbe finito nel mirino di un club di Premier League, che vorrebbe acquisire le sue prestazioni in vista della prossima stagione per alzare il livello della propria rosa in attacco.

Facciamo riferimento in particolar modo al West Ham, che fra le altre cose ha anche cambiato allenatore, affidandosi a Nuno Espirito Santo dopo aver esonerato Graham Potter. Come detto, la squadra in questione vuole investire cifre importanti per migliorare nettamente la rosa a disposizione dell’allenatore e del suo staff per quanto riguarda il prossimo anno. Il reparto offensivo soprattutto avrebbe non poca necessità di fare un salto di qualità, se il West Ham intende davvero fare uno step in avanti tanto all’interno del campionato inglese quanto al di fuori dello stesso, nelle competizioni europee.

Proprio per questo, gli inglesi sarebbero disposti a proporre ben 50 milioni di euro per tentare di convincere il Milan a cedere Christian Pulicis. Una cifra importante, anche se non è detto che possa essere sufficiente per far vibrare la dirigenza milanista. Certo, bisogna considerare che nell’estate 2023 Pulisic è arrivato per 20 milioni, quindi il guadagno sarebbe notevole, tuttavia è uno dei titolarissimi al Milan. Separarsene, per Allegri e lo staff, sarà quindi molto complicato.