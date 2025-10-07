Dal 10 al 12 ottobre gare in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Sport Max e Sky Sport 257, con aggiornamenti su Sky Sport 24 e skysport.it.

Da venerdì 10 a domenica 12 ottobre un nuovo weekend all’insegna delle due e quattro ruote da non perdere su Sky e in streaming su NOW con SBK, GTWC e Lamborghini Super Trofeo.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Undicesimo appuntamento stagionale per il mondiale Superbike, che torna in Portogallo per il Round dell’Estoril. Il weekend, da vivere su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, parte venerdì alle 11.30 con la prima sessione di libere, mentre alle 15.55 si torna in pista per la seconda sessione. Sabato alle 11.55 la Superpole, mentre alle 15 parte Gara 1 che assegna i primi punti. Domenica alla stessa ora al via Gara 2. In pista anche Supersport e Supersport 300.

Nel fine settimana della Casa dello Sport spazio anche a due appuntamenti sul circuito del Montmeló: GTWC e Lamborghini Super Trofeo. Il campionato monomarca scende in pista sabato alle 16.05 per Gara 1 su Sky Sport Uno e Sky Sport 257, mentre domenica alle 11.55 in scena Gara 2 (Sky Sport Max). Domenica alle 15 sarà il momento del GT World Challenge (Sky Sport Max).

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

SBK: IL ROUND DELL’ESTORIL IN ESCLUSIVA LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW

Venerdì 10 ottobre

Ore 11.30: Superbike – Prove Libere 1

Ore 14.50: Supersport – Superpole

Ore 15.55: Superbike – Prove Libere 2

Ore 17: Supersport 300 – Superpole

Sabato 11 ottobre

Ore 11.55: Superbike – Superpole

Ore 13.30: Supersport – Gara 1

Ore 14.45: Pre-Superbike

Ore 15: Superbike – Gara 1

Ore 15.35: Post gara

Ore 16.10: Supersport 300 – Gara 1

Domenica 12 ottobre

Ore 11.45: Pre-Superbike

Ore 12: Superbike – Superpole Race

Ore 12.15: Post gara

Ore 13.30: Supersport – Gara 2

Ore 14.45: Pre-Superbike

Ore 15: Superbike – Gara 2

Ore 15.35: Post gara

Ore 16.10: Supersport 300 – Gara 2

LA PROGRAMMAZIONE DEL GTWC E DEL LAMBORGHINI SUPER TROFEO

Sabato 11 ottobre

Ore 16.05: Lamborghini Super Trofeo Barcellona – Gara 1

(Sky Sport Uno, Sky Sport 257 e NOW)

Domenica 12 ottobre

Ore 11.55: Lamborghini Super Trofeo Barcellona – Gara 2

Ore 15: GTWC Round Barcellona

(Sky Sport Max e NOW)