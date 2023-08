Sport in tv mercoledì 30 agosto: programma e orari di tutti gli eventi

di Mattia Zucchiatti 15

Un menu ricco di eventi sportivi nel palinsesto televisivo di mercoledì 30 agosto. Non solo per gli US Open. Ma anche per i Mondiali di basket e gli Europei di volley. Un programma ricchissimo, prestigioso, che vedrà Sportface.it garantirvi aggiornamenti in tempo reale. Qui invece troverete ogni soluzione per assistere agli eventi sportivi in tv. E non è finita. Occhi puntati anche sulla Vuelta, oltre che sugli Europei di salto ostacoli a Milano. Di seguito, la programmazione completa.