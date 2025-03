Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, martedì 11 marzo 2025. Il calcio non si ferma mai ed è pronto a vivere un’altra grande settimana europea a partire da questa sera, quando si giocheranno le prime partite valide per il ritorno degli ottavi di Champions League: occhi puntati sull’Inter, che in casa contro il Feyenoord dovrà difendere lo 0-2 maturato a Rotterdam. Poi, il grande tennis con il via agli ottavi di Indian Wells, oltre al volley con la finale di ritorno tra Roma e Chieri in Challenge Cup femminile e l’andata dei quarti tra Monza e Perugia in Champions. Spazio anche agli sport invernali con le finali di freestyle a Livigno, poi il ciclismo con la Tirreno-Adriatico e la Parigi-Nizza. Non mancherà il basket con la prima parte dei quarti di finale di Eurocup.