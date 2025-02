Ecco il palinsesto completo dello sport in tv di giovedì 13 febbraio. Tanta carne al fuoco per questa giornata, con gli sport invernali a farla nuovamente da padrona. La mattinata, infatti, vedrà in scena l’atteso gigante femminile ai Mondiali di Saalbach. Poi tanto tennis con i tornei in corso a Buenos Aires, Marsiglia e Delray Beach per quanto riguarda il circuito Atp, mentre per il Wta si gioca a Doha. Appuntamento, poi, con l’atletica a Lievin e col ciclismo di pista con gli Europei di Zolder. In serata, ecco i secondi quarti di finale di Coppa Italia di basket, oltre ai playoff di Europa League che vedranno in campo anche la Roma contro il Porto.