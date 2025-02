La notte di NBA 2024/2025 è stata ricchissima di partite, con ben quindici incontri che hanno regalato tante conferme ma anche qualche risultato a sorpresa. Tra questi ultimi c’è la vittoria di Utah, che restituisce immediatamente il “favore” ai Lakers dopo la vittoria dell’altro giorno della squadra di Los Angeles. I Jazz si impongono per 131-119 trascinati da un ispiratissimo Lauri Markkanen, che chiude con 32 punti una partita che ha messo in mostra una difesa un po’ troppo passiva da parte dei Lakers. Grande prova collettiva, invece, di Utah, che manda in doppia cifra tutto il quintetto iniziale. Inoltre, sia Keyonte George (20-7-10) che Jordan Clarkson (21-9-7) chiudono con oltre 20 punti all’attivo.

Dall’altra parte, invece, i Lakers non riescono a trovare continuità nell’arco della partita, interrompendo una striscia di sei vittorie di fila. LeBron James chiude con 18 punti (6 rimbalzi, 7 assist), mentre Luka Doncic si ferma a 16.

Vittoria casalinga anche per i Boston Celtics, che infilano il terzo successo di fila battendo i San Antonio Spurs per 116-103. I campioni in carica mettono le cose in chiaro già nel primo quarto, chiuso sul 37-19. Da lì in avanti è quasi solo gestione, con Jayson Tatum sempre efficace e punto di riferimento dei Celtics, capace di mettere a referto 32 punti e 14 rimbalzi. Ormai pienamente recuperato Kristaps Porzingis (29 punti col 63% dal campo), mentre per gli Spurs De’Aaron Fox ne mette 23 e Victor Wembanyama firma una doppia doppia da 17 punti e 13 rimbalzi.

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

NBA: Towns trascina i Knicks contro Atlanta, OKC vince in rimonta

Tra le partite più spettacolari della notte c’è sicuramente quella tra New York Knicks e Atlanta Hawks, che si è risolta all’overtime a favore dei padroni di casa (149-148). Prestazione da urlo di Karl-Anthony Towns, che gioca una partita totale segnando 44 punti a cui si aggiungono 10 rimbalzi, mettendosi in mostra anche dalla distanza con il 7/10 da tre. Piegata la resistenza ospite guidata soprattutto dal solito Trae Young, che non solo realizza 38 punti ma si prodiga anche in 19 assist. Il leader di Atlanta sfiora anche il capolavoro definitivo, ma il suo attacco al ferro che sarebbe valso la vittoria viene stoppato da Mikal Bridges.

A proposito di prestazioni individuali da urlo, Jamal Murray che centrato il suo career-high con ben 55 punti realizzati nella vittoria dei Denver Nuggets sui Portland Trail Blazers per 132-121. Da sottolineare, ancora una volta, la tripla doppia di Nikola Jokic (26-15-10). Non si ferma l’ottimo momento dei Detroit Pistons, che sul campo dei Chicago Bulls infilano la quarta vittoria di fila. Lo strappo decisivo arriva a cavallo tra secondo e terzo quarto, trascinati dal solito Cade Cunningham, che realizza altri 29 punti.

Infine, gli Oklahoma City Thunder battono per 115-101 i Miami Heat grazie a un super parziale di 24-0 in apertura di ultimo quarto. Shai Gilgeous-Alexander è di nuovo protagonista con 32 punti e 9 assist, ma da sottolineare anche i 27 punti, con 15 rimbalzi, di Bam Adebayo. Infine, cadono ancora i Phoenix Suns, che sul campo di Houston Rockets cedono per 119-111. Predica nel deserto Kevin Durant, per distacco il migliore in campo con 37 punti, 5 rimbalzi e 9 assist.

Le classifiche NBA aggiornate

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 44-10 Boston Celtics 39-16 New York Knicks 36-18 Indiana Pacers 30-23 Milwaukee Bucks 29-24 Detroit Pistons 29-26 Orlando Magic 27-29 Miami Heat 25-27 Atlanta Hawks 26-29 Chicago Bulls 22-33 Philadelphia 76ers 20-34 Brooklyn Nets 20-34 Toronto Raptors 17-38 Charlotte Hornets 13-39 Washington Wizards 9-45

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 44-9 Memphis Grizzlies 36-18 Denver Nuggets 36-19 Houston Rockets 34-20 Los Angeles Lakers 32-20 Los Angeles Clippers 30-23 Minnesota Timberwolves 30-25 Dallas Mavericks 29-26 Sacramento Kings 28-26 Golden State Warriors 27-27 Phoenix Suns 26-28 San Antonio Spurs 23-29 Portland Trail Blazers 23-32 Utah Jazz 13-40 New Orleans Pelicans 12-42

Tutti i risultati della notte

Boston Celtics – San Antonio Spurs 116-103

Orlando Magic – Charlotte Hornets 102-86

Washington Wizards – Indiana Pacers 130-134

Brooklyn Nets – Philadelphia 76ers 100-96

New York Knicks – Atlanta Hawks 149-148

Toronto Raptors – Cleveland CAvaliers 108-131

Chicago Bulls – Detroit Pistons 110-128

Minnesota Timberwolves – Milwaukee Bucks 101-103

New Orleans Pelicans – Sacramento Kings 111-119

Oklahoma City Thunder – Miami Heat 115-101

Houston Rockets – Phoenix Suns 119-111

Denver Nuggets – Portland Trail Blazers 132-121

Utah Jazz – Los Angeles Lakers 131-119

Dallas Mavericks – Golden State Warriors 111-107

Los Angeles Clippers – Memphis Grizzlies 128-114