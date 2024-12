Lo sport in tv di domenica 15 dicembre, con il programma e gli orari di tutti gli eventi. Il weekend prosegue con gli sport invernali (sci alpino, biathlon, salto con gli sci e sci di fondo) e con i Mondiali di nuoto in vasca corta a Budapest. Spazio poi al calcio con la Serie A (in campo Milan, Roma e Fiorentina tra le altre), B, C e gli altri top campionati europei. Si conclude poi il Mondiale per Club di volley in Brasile, mentre non si ferma lo spettacolo del basket americano con le semifinali di NBA Cup. Spazio infine anche al basket e volley nostrani con Serie A, Superlega e A1 Femminile.